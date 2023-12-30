Полностью вывели из строя: в ССО показали видео огневого поражения вражеского ЗРК "Оса"
Украинские военные огнем артиллерии уничтожили вражеский ЗРК "Оса", полностью выведя его из строя.
СМИ: в Днепре прогремели взрывы
В Днепре прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги в Украине. Ранее Воздушные силы зафиксировали приближение ракеты.
Предположительно Х-59: в Воздушных силах предупредили о ракете в направлении Днепра
Ракета, вероятно Х-59, была запущена в направлении Днепра, после широкомасштабной воздушной тревоги в Украине.
В Запорожье прогремел взрыв - СМИ
В Запорожье прогремел взрыв во время масштабной воздушной тревоги.
россияне "шахедами" атаковали представительство Омбудсмана в Херсоне
Российские войска атаковали офис Уполномоченного по правам человека в Херсоне.
Враг строит очередную линию укреплений в районе Мариуполя - Андрющенко
Россияне усиливают укрепления вокруг Мариуполя, что свидетельствует о подготовке к обороне. Они строят новую линию для удержания стратегических позиций.
Брянский химический завод в рф атаковали беспилотники - СМИ
Беспилотники атаковали Брянский химический завод в россии, вызвав взрыв и повреждения объекта. Завод входит в состав государственной корпорации "Ростех".
Массированная ракетная атака на Киев: количество погибших возросло до 13
После ракетной атаки россии количество погибших в Киеве возросло до 13 человек, 32 получили ранения.
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К,
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Воздушные силы призвали граждан прислушиваться к предупреждениям.
Гончарук и Милованов: кто вошел в наблюдательный совет реформированного "Укроборонпрома"
Кабинет министров Украины назначил наблюдательный совет Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Это один из ключевых этапов реформы корпоративного управления государственного сектора отечественного ОПК.