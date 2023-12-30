Полностью вывели из строя: в ССО показали видео огневого поражения вражеского ЗРК "Оса"

Силы специальных операций навели огонь артиллерии на вражеский ЗРК "Оса", которым оккупанты обстреливали украинских бойцов. Кадры уничтожения показали в Telegram-канале ССО, пишет УНН.

"Во время воздушной разведки операторы 73-го морского центра ССО обнаружили вражеский зенитный ракетный комплекс "Оса", который использовался противником против украинских военных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж БПЛА навел по вражеской цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны. Вследствие огневого поражения ЗРК "Оса" полностью выведен из строя.

Напомним

На Авдеевском направлении снайпер ССО уничтожил группу противника.