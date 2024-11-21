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Полк Калиновского предлагает внести в обменный фонд своего бойца, которого передали властям беларуси

Полк Калиновского предлагает внести в обменный фонд своего бойца, которого передали властям беларуси

Киев  •  УНН

 • 2709 просмотра

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Полк Калиновского предлагает внести в обменный фонд своего бывшего бойца с позывным «Пацук», которого Вьетнам выдал беларуси. Его планируют обменять на пленных российских военных.

Полк имени Кастуся Калиновского предлагает внести своего бывшего бойца, которого накануне Вьетнам передал беларуси, в списки обменного фонда, чтобы обменять на пленных россиян. Об этом говорится в заявлении полка, передает УНН.

Относительно экстрадиции бывшего бойца в беларусь. Неизвестно, была ли это спецоперация КГБ, но событие свидетельствует о том, что власть с особой "жалостью" относится к тем бывшим военнослужащим Вооруженных сил беларуси, которые выбрали сторону добра. Хотя под большой угрозой находятся все без исключения добровольцы. Именно поэтому до момента победы Украина является самой безопасной страной для легионеров

- заявили в полку.

Полк также опроверг информацию о запрете на въезд в Украину со стороны ГУР для добровольцев, отметив, что эти вопросы входят в компетенцию СБУ и Госпогранслужбы.

Полк имени Кастуся Калиновского призывает внести экс-бойца в обменный фонд и вместе с другими пленными калиновцами при первой возможности обменять на пленных российских военных

- добавили в полку.

Напомним

34-летнего бойца полка Калиновского с позывным "Пацук" задержали во Вьетнаме и передали в минск.

Литовцам с двойным гражданством рф или белоруссии могут запретить службу в армии4 нояб. 2024, 23:48 • 20432 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика