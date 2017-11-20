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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 25825 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Полиция решает вопрос об открытии производства после повреждения Вечного огня

Полиция решает вопрос об открытии производства после повреждения Вечного огня

Киев  •  УНН

 • 16128 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту повреждения Вечного огня в киевском Парке Славы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.

"Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных лиц. Полиция проверяет наличие записей камер видеонаблюдения. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли крест, который правонарушители вставили в залитый бетоном Вечный огонь.

Напомним, в понедельник, 20 ноября около 7 часов утра в полицию поступило сообщение, что в Парке Вечной Славы неизвестные потушили Вечный огонь, залив его бетоном.

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