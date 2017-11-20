Полиция решает вопрос об открытии производства после повреждения Вечного огня

"Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных лиц. Полиция проверяет наличие записей камер видеонаблюдения. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли крест, который правонарушители вставили в залитый бетоном Вечный огонь.

Напомним, в понедельник, 20 ноября около 7 часов утра в полицию поступило сообщение, что в Парке Вечной Славы неизвестные потушили Вечный огонь, залив его бетоном.