Полиция решает вопрос об открытии производства после повреждения Вечного огня
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту повреждения Вечного огня в киевском Парке Славы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
"Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных лиц. Полиция проверяет наличие записей камер видеонаблюдения. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли крест, который правонарушители вставили в залитый бетоном Вечный огонь.
Напомним, в понедельник, 20 ноября около 7 часов утра в полицию поступило сообщение, что в Парке Вечной Славы неизвестные потушили Вечный огонь, залив его бетоном.