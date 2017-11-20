Поліція вирішує питання про відкриття провадження через пошкодження Вічного вогню

"Слідчі встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до неї. Поліція перевіряє наявність записів камер відеоспостереження. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на місці події поліцейські виявили та вилучили хрест, який правопорушники вставили у залитий бетоном Вічний вогонь.

Нагадаємо, у понеділок 20 листопада близько 7-ї години ранку до поліції надійшло повідомлення, що у Парку Вічної Слави невідомі загасили Вічний вогонь, заливши його бетоном.