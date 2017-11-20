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Поліція вирішує питання про відкриття провадження через пошкодження Вічного вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом пошкодження Вічного вогню у київському Парку Слави. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.

"Слідчі встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до неї. Поліція перевіряє наявність записів камер відеоспостереження. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на місці події поліцейські виявили та вилучили хрест, який правопорушники вставили у залитий бетоном Вічний вогонь.

Нагадаємо, у понеділок 20 листопада близько 7-ї години ранку до поліції надійшло повідомлення, що у Парку Вічної Слави невідомі загасили Вічний вогонь, заливши його бетоном.

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