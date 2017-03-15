Полиция открыла огонь на блокпосту в Константиновке
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня около 16:30 на блокпосту возле Константиновки для проверки была остановлена автоколонна, которая двигалась со стороны Покровская в составе порядка 50 человек во главе с народным депутатом Тарасом Пастухом. Однако часть граждан отказалась проходить проверку и совершила попытку силового прорыва сквозь блокпост. Один из полицейских травмирован в результате применения активистами слезоточивого газа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.
"Второй раз в сутки блокировщики устраивают в зоне АТО провокации по одинаковому сценарию", - говорится в сообщении.
Группа агрессивно настроенных лиц двинулась на полицейских, которые несли службу на блокпосте. Граждане отодвинули ограждающие плиты и пытались убрать служебный автомобиль, который ограничивал движение на блокпосте.
Граждане нецензурно выражались в адрес полицейских и препятствовали выполнению служебных обязанностей. Один из активистов распылил газ из баллончика в лицо полицейскому. Пострадавший доставлен в больницу с ожогами глаз.
Полицейские предупредили о запрете приближаться к стратегическому объекту на определенное расстояние и право использования оружия согласно Закону "О Национальной полиции". Однако граждане не реагировали на предупреждения, в связи с чем сотрудники полиции были вынуждены сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух.
Напомним, правительство Германии подвергло критике решение Киева прекратить всю торговлю с оккупированными территориями.