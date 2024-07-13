Государственный департамент и Пентагон отмечают готовность постоянно адаптировать свои стратегии к текущим потребностям Украины в использовании западной военной техники. Из Белого дома поступают сообщения об изменении позиции США, хотя некоторые официальные лица считают невозможным изменение политики в отношении осуществления атак на территории России.

Пишет УНН с ссылкой на Голос Америки.

В Конгрессе США нет консенсуса относительно предоставления Украине разрешения использовать американское оружие для ударов вглубь России, хотя представители обеих партий выражают поддержку Украине. Во время визита в Вашингтон на саммит НАТО, президент Украины вновь призвал американских и европейских союзников снять ограничения на использование дальнобойного оружия.

Президент Байден, отвечая на вопрос о возможности для Украины наносить удары по российской территории во время пресс-конференции с президентом Зеленским на саммите НАТО, заявил, что США уже позволили Киеву вести огонь в пределах российских границ. Однако атаки на Москву, по мнению Байдена, не были бы рациональными.

Мы позволили Зеленскому использовать американское оружие в приближенных приграничных регионах России. Должны ли мы его ограничивать? Например, если бы Зеленский, имел возможность проводить удары по москве, по кремлю, а такой возможности нет, имело бы это смысл? Нет. Вопрос в том, как лучше использовать оружие, которое он имеет, оружие, которое мы ему предоставляем - сказал Байден.

Президент США отметил, что решения по американской политике пересматриваются ежедневно. После обстрела больницы "Охматдет" на саммите НАТО, журналисты Голоса Америки задали вопрос представителям Совета национальной безопасности при Администрации президента США, мог ли этот инцидент повлиять на изменение позиции США.

У нас нет изменений в политике в вопросе того, что мы предоставляем Украине, чтобы даже не пытаться добраться до материковой России - сказал специальный помощник президента, директор оборонной политики в Совете по нацбезопасности Джейсон Израэль.

В комментарии для "Голоса Америки" он отметил: "Мы ежедневно пересматриваем нашу политику. Если есть повод для минимальных коррекций или особых исключений, мы готовы их реализовать".

С другой стороны, старший директор Совета национальной безопасности по европейским вопросам, Майкл Карпентер, выразил сомнение относительно возможности изменения политики, которая позволила бы Украине использовать американское оружие для атак по аэродромам по всей России, назвав это "нереалистичным".

В интервью с Юлей Ярмоленко во время саммита НАТО Карпентер объяснил: "Россия - большая страна, некоторые из их бомбардировщиков действуют из отдаленных от Украины мест. Мы никогда не сможем справиться со всеми аэродромами в России без военного охвата всей страны".

Карпентер также отметил, что лучшее использование дальнобойных американских ракет, переданных Киеву, уже демонстрируется в соответствующих кампаниях в Крыму и на оккупированном Донбассе.

"И мы увидели, что некоторые из этих ударов заставили убраться из Крыма российскую авиацию, и дали возможность Украине приблизиться к тем линиям фронта и защитить свои войска", - добавил он.

Райдер напомнил, что США накануне разрешили Киеву использовать американские боеприпасы для обстрелов через украинско-российскую границу, чтобы стрелять в ответ и для нанесения оборонительных ударов.

Если россияне формируют войска или стреляют из артиллерии или самолетов через границу, то мы признали этот факт и дали разрешение украинцам", - отметил представитель минобороны США. "Но наша политика в отношении ударов на большие расстояния не изменилась. Думаю, здесь важно понимать, что мы не хотим видеть непреднамеренных последствий, эскалации, которая может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины. Думаю, это то, что нам всем нужно учитывать и относиться к этому очень серьезно - заявил представитель Пентагона Пэт Райдер.

Он отметил, что Соединенные Штаты стараются избежать обстрелов объектов в России, которые "не играют ключевой стратегической роли", что могло бы спровоцировать эскалацию конфликта.16:20 "США не находятся в состоянии войны с Россией.

Мы не стремимся к конфликту с Россией, но мы полностью поддерживаем право Украины на самозащиту, и мы будем продолжать работать с Украиной, чтобы убедиться, что она сможет это сделать - подчеркнул Райдер.

Представитель Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат сотрудничать с Украиной, чтобы обеспечить ее всем необходимым для защиты своей территории и народа. Комментируя возможность пересмотра американской политики относительно ограничений использования оружия, Пэт Райдер отметил, что решения будут базироваться на "здравом смысле".

Думаю, что в этом случае мы говорим о здравом смысле: если вас обстреливают через границу, или если россияне формируют войска для осуществления атак, скажем, на Харьков. Я думаю, что есть смысл дать украинцам возможность стрелять в ответ - сказал чиновник минобороны США.

Напомним,

США ведут разговоры с Украиной относительно разрешения на применение американского дальнобойного оружия для ударов по территории вглубь россии.