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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Улучшилось состояние ровенского водителя, которого на ходу автомобиля пронзила металлическая труба

Киев • УНН

 • 8035 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Водитель грузовика, который получил редкую травму вблизи Ровно, перенес операцию и его состояние значительно улучшилось. Об этом корреспонденту УНН сообщил заведующий интенсивной терапии Ровенской областной больницы Анатолий Мельничук.

Улучшилось состояние ровенского водителя, которого на ходу автомобиля пронзила металлическая труба

По его словам, 5-ти сантиметровая труба пробила тело мужчины, но не задела правое легкое и не повредила пучок сосудов и нервов.

"У водителя также раздроблена ключица, но в целом его состояние после оперативного вмешательства значительно улучшилось. Травма уникальная, потому что мужчина мог сразу погибнуть, но ему повезло. Удаление трубы проводила бригада из 7 специалистов, вмешательство прошло успешно", - добавил врач.

Как сообщал УНН, 25 ноября на дороге близ Ровно водитель грузовика получил тяжелую травму. В кабину влетела металлическая труба из машины, которая двигалась впереди. Мужчина потерял сознание и вылетел в кювет. Спасатели вырезали его из автомобиля, также резаком разрезали трубу пополам в операционной.

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