Улучшилось состояние ровенского водителя, которого на ходу автомобиля пронзила металлическая труба

По его словам, 5-ти сантиметровая труба пробила тело мужчины, но не задела правое легкое и не повредила пучок сосудов и нервов.

"У водителя также раздроблена ключица, но в целом его состояние после оперативного вмешательства значительно улучшилось. Травма уникальная, потому что мужчина мог сразу погибнуть, но ему повезло. Удаление трубы проводила бригада из 7 специалистов, вмешательство прошло успешно", - добавил врач.

Как сообщал УНН, 25 ноября на дороге близ Ровно водитель грузовика получил тяжелую травму. В кабину влетела металлическая труба из машины, которая двигалась впереди. Мужчина потерял сознание и вылетел в кювет. Спасатели вырезали его из автомобиля, также резаком разрезали трубу пополам в операционной.