Покращився стан рівненського водія, якого на ходу автомобіля простромила металева труба

За його словами, 5-ти сантиметрова труба пробила тіло чоловіка, але не зачепила праву легеню та не пошкодила пучок судин і нервів.

“У водія також роздроблена ключиця, але загалом його стан після оперативного втручання значно покращився. Травма унікальна, бо чоловік міг відразу загинути, але йому пощастило. Видалення труби проводила бригада з 7 спеціалістів, втручання пройшло успішно”, — додав лікар.

Як повідомляв УНН, 25 листопада на дорозі поблизу Рівного водій вантажівки отримав важку травму. В кабіну влетіла металева труба з машини, яка рухалася попереду. Чоловік втратив свідомість та злетів у кювет. Рятувальники вирізали його з автомобіля, також різаком розрізали трубу навпіл в операційній.