Покращився стан рівненського водія, якого на ходу автомобіля простромила металева труба
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Водій вантажівки, який зазнав рідкісної травми поблизу Рівного, переніс операцію та його стан значно покращився. Про це кореспонденту УНН повідомив завідувач інтенсивної терапії Рівненської обласної лікарні Анатолій Мельничук.
За його словами, 5-ти сантиметрова труба пробила тіло чоловіка, але не зачепила праву легеню та не пошкодила пучок судин і нервів.
“У водія також роздроблена ключиця, але загалом його стан після оперативного втручання значно покращився. Травма унікальна, бо чоловік міг відразу загинути, але йому пощастило. Видалення труби проводила бригада з 7 спеціалістів, втручання пройшло успішно”, — додав лікар.
Як повідомляв УНН, 25 листопада на дорозі поблизу Рівного водій вантажівки отримав важку травму. В кабіну влетіла металева труба з машини, яка рухалася попереду. Чоловік втратив свідомість та злетів у кювет. Рятувальники вирізали його з автомобіля, також різаком розрізали трубу навпіл в операційній.