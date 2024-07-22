Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в правительстве продолжаются дискуссии по оптимизации состава правительства, оптимизации министерств, но пока речь не идет о конкретных должностях в правительстве, на которые она претендует. Об этом Стефанишина рассказала журналистам, передает корреспондент УНН.

Детали

Однозначно в правительстве продолжаются дискуссии по оптимизации состава правительства, оптимизации министерств. На данный момент речь не идет о каких-то конкретных должностях, на которые я претендую, или бы претендовала ни в Министерство юстиции, ни в любое другое министерство. Наша задача была открыть переговоры, открыть успешный саммит НАТО. Никаких вопросов кадровых не обсуждалось. Так же, как сказал президент, на это просто не было времени. Но, конечно, периодически вы будете видеть определенные решения, которые касаются оптимизации состава правительства. И усиление мое однозначно проводится - сказала Стефанишина, отвечая на вопрос, заинтересована ли она в совмещении должности вице-премьера по евроинтеграции и министра юстиции.

Напомним

На этой неделе в Верховной Раде не планируют рассматривать кадровые назначения, заявил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, рассмотрение кадровых перестановок перенесли, возможно, для приведения законодательства в соответствие с политическими реалиями.