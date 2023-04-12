Погода, медленные поставки оружия и "слив" документов: Washington Post о причинах задержки контрнаступления Украины

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"Ожидаемое весеннее наступление рассматривалось как решающая возможность для Украины в этом году отвоевать территорию, удерживаемую российскими войсками, которая в целом составляет около одной пятой территории страны. Но операцию задержали погодные условия, медленные поставки оборудования и дефицит боеприпасов, что усиливает опасения зайти в тупик", - говорится в статье.

По информации издания, еще больше усложняет запланированную контратаку утечка десятков военных и разведывательных документов США, включая многие детали о состоянии украинской армии и ее возможностях, включая слабые места в противовоздушной обороне, что может заставить командование изменить планы.

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Секретные документы, которые появились в социальных сетях в последние недели, раскрывают информацию по целому ряду тем, от оценок США войны в Украине до разведывательных данных, собранных о дипломатических союзниках.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 11 апреля заявил, что США проверяют опубликованные "засекреченные военные документы" по украинскому контрнаступлению и пока не могут назвать достоверным ни один из них.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты не остановятся, пока не узнают, как в сети появилась "утечка" секретных документов по Украине, Израилю и другим странам, в своих первых публичных комментариях по этому поводу.