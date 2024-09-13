Поджигал объекты Укрзализныци и наводил российские ракеты на Чернигов: задержан агент фсб

Служба безопасности задержала агента фсб, который действовал на Черниговщине. Злоумышленник корректировал ракетные удары по областному центру и готовил серию поджогов на объектах Укрзализныци. Об этом сообщает пресс-служба СБУ пишет УНН.

Детали

Отмечается, что приоритетными целями вражеских обстрелов были пункты базирования украинских войск, которые привлечены к защите северных рубежей Украины. По имеющимся данным, для осуществления огневого поражения оккупанты планировали использовать авиационные ракеты Х-59.

Также российская спецслужба пыталась разведать локации предприятий, которые выполняют государственный оборонный заказ.

Для выполнения этих задач фсб дистанционно завербовала 44-летнего работника местного завода. В поле зрения российской спецслужбы мужчина попал из-за своих антиукраинских комментариев в Телеграмм-каналах, - говорится в сообщении.

По инструкции оккупантов фигурант объезжал местность, где скрыто фиксировал расположение Сил обороны.

Полученные сведения он мессенджером пересылал своему российскому куратору через специально созданный чат-бот, который администрирует фсб. Кроме того, агент "охотился" на релейные шкафы железнодорожного сообщения в регионе.

Задокументировано как фигурант с помощью легковоспламеняющейся смеси поджег технологическое оборудование возле магистрального пути.

Сотрудники СБУ задержали российского агента по "горячим следам", когда он готовился к совершению новых поджогов на железной дороге. Во время обысков в доме задержанного и его родственников изъято 8 боевых гранат, патроны различного калибра и телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу рф.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Кроме того решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта за незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

В Донецкой области задержан 44-летний местный житель, который передавал врагу данные о расположении украинских войск. Злоумышленник шпионил за локациями ВСУ на Лиманском направлении для подготовки наступательных операций рф.