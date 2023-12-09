Подтопление "синей" ветки метро в Киеве: добавят новые маршруты общественного транспорта, перенесут остановки и отрегулируют по новому светофоры
Киев • УНН
Закрытие "синей" ветки киевского метро из-за подтопления привело к увеличению количества наземного общественного транспорта и изменениям в дорожном движении, включая пересмотр сигналов светофоров и перенос остановок, чтобы предотвратить транспортный коллапс.
Министр МВД Игорь Клименко анонсировал изменения в наземной транспортной сетке Киева из-за подтопления "синей" ветки метро. О предварительных результатах Государственной комиссии ТЭБ и ЧС сообщает УНН.
Только что завершилось заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по ситуации с подтоплением нескольких станций метро в Киеве. В связи с закрытием подземки основная нагрузка по перевозке граждан придется на наземный общественный транспорт. Соответственно его станет больше, поэтому дорожное движение может значительно усложниться. Поэтому внес предложение, которое поддержали во время заседания Комиссии: внедряем изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы.
Детали
В частности, по данным Клименко увеличат не только пропускную пропускную способность общественного транспорта, но и отрегулируют хронометраж переключения сигналов светофора, перенесут для удобства остановки общественного транспорта и изменят некоторые дорожные знаки.
Пока изменения будут внедряться, для урегулирования ситуации на дорогах будут работать усиленные патрули.
Подробнее об изменениях расскажут в Департаменте патрульной полиции чуть позже.
"Обязательно подробно анонсируем все нововведения, которые, убежден, предотвратят транспортный коллапс в столице", - пообещал Клименко.
Напомним
В Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля заявили о закрытии станций метро от "Демеевской" и "Теремков". По предварительным данным, ремонт продлится 6 месяцев.
Пока соответствующие службы чинят тоннели метро, городские власти запустили альтернативные маршруты наземного транспорта. Для этого выпустили на этот отрезок пути дополнительные автобусы и троллейбусы, которые будут курсировать с регулярными интервалами
Подтопление "синей" ветки метро в Киеве: добавят новые маршруты общественного транспорта, перенесут остановки и отрегулируют по новому светофоры
Закрытие "синей" ветки киевского метро из-за подтопления привело к увеличению количества наземного общественного транспорта и изменениям в дорожном движении, включая пересмотр сигналов светофоров и перенос остановок, чтобы предотвратить транспортный коллапс.
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