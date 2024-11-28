Подросток и 90-летняя женщина: в Одесской области уточнили количество раненых от атаки рф

В Одесской области в результате утренней российской атаки ранены 16-летний парень и 90-летняя женщина, сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.

По уточненной информации, в результате российской атаки пострадали два человека. Раненые-16-летний парень и 90-летняя женщина. У обоих ссадины и резаные раны. Пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. Госпитализации не требуют - написал Кипер.

Также, по его словам, сегодня в больнице от полученных травм скончалась 26-летняя девушка, которая была ранена в результате российской Дроновой атаки 8 ноября. ""Врачи делали все возможное, однако спасти одесситку, к сожалению, не удалось...", - написал Кипер.

Ранее

Офис Генпрокурора сообщал, что в результате вражеских ударов по Одессе и области сегодня утром легкие ранения получили три человека, среди которых 16 - летний ребенок. В Одесском районе повреждены по меньшей мере 18 частных домов, газопровод. В одном из районов Одессы произошел пожар.