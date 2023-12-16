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Подрыв гранаты в сельсовете на Закарпатье: депутат получил подозрение в совершении теракта

Киев  •  УНН

16 декабрь 2023, 17:15  •  16628 просмотра

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Депутат Керецковского сельского совета на Закарпатье подозревается в совершении террористического акта после того, как взорвал гранаты во время заседания совета, ранив 23 человека. Подозреваемый задержан и находится под следствием с целью выяснения мотивов нападения.

СБУ сообщила о подозрении в совершении теракта депутату Керецковского сельского совета в Закарпатской области.

Об этом информирует пресс-служба СБУ, передает УНН.

Следователи Службы безопасности Украины квалифицируют подрыв трех боевых гранат во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье как террористический акт, который привел к тяжелым последствиям

- информирует ведомство.

Согласно официальной информации, в результате подрыва пострадало 23 человека, включая подозреваемого - это 16 мужчин подозреваемым - это 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет; они получили телесные повреждения различной степени тяжести, у большинства диагностировали осколочные ранения. Всех госпитализировали в несколько медучреждений области.  

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Самого подрывника задержали, он пришел в сознание и сейчас, как указывается, находится в больнице под наблюдением медиков и правоохранителей. Впоследствии ему изберут меру пресечения меру пресечения.

Также правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта, где среди прочего обнаружили "предсмертную записку", содержание которой сейчас изучается.

Подрывнику, который является местным депутатом, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства преступления, а также мотивы подрывника. Мероприятия происходят под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

Напомним

На Закарпатье созвали срочное заседание совета обороны области после того, как депутат бросил гранату в сессионный зал.

Ранее УНН сообщал, что депутат Сергей Батрин от партии "Слуга народа" взорвал гранаты во время сессии сельского совета, ранив 26 человек. Его мотивы непонятны непонятны, но известно, что Батрин критиковал местное руководство за якобы разворовывание бюджета и проблемы с водоснабжением.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
Підрив гранати у сільраді на Закарпатті: депутат отримав підозру в скоєнні теракту
Grenade explosion in village council in Zakarpattia region: deputy suspected of committing terrorist act
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Депутат Керецковского сельского совета на Закарпатье подозревается в совершении террористического акта после того, как взорвал гранаты во время заседания совета, ранив 23 человека. Подозреваемый задержан и находится под следствием с целью выяснения мотивов нападения.

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