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Подрыв гранаты на Закарпатье: подрывником оказался депутат от "Слуги народа"

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 11:49  •  10732 просмотра

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Сергей Батрин, депутат от партии "Слуга народа", взорвал гранаты во время сессии в Керецком сельском совете на Закарпатье. В результате нападения пострадали 26 человек.

Человек который бросил гранаты во время сессии в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье - это  депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин. Об этом журналисту УНН стало известно из собственных источников.

Детали

Так, лицом, которое бросило гранаты оказался депутат Керецковского сельского совета от партии "Слуга Народа" Батрин, проживает в селе Кушница, родился 12 августа 1969 года.

 Собеседник УНН заявил, что предварительно Батрин жив. 

Полиция сообщала ранее, что медики проводят реанимационные мероприятия ему. 

По информации из открытых источников ранее занимался предпринимательской деятельностью по организации пассажирских перевозок.

Дополнение

На Закарпатье во время заседания сессии один из депутатов сельсовета взорвал гранаты.

Количество пострадавших из-за подрыва гранат депутатом на Закарпатье возросло до 26

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Підрив гранати на Закарпатті: підривником виявився  депутат від "Слуги народу"
Grenade explosion in Zakarpattia: the bomber was a deputy from the "Servant of the People" party
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