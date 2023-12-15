Подрыв гранат депутатом на Закарпатье квалифицировали как теракт
Киев • УНН
Полиция квалифицировала как теракт подрыв гранат депутатом во время сессии в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье.
Подрыв гранат депутатом во время сессии в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье полиция квалифицировала как теракт. Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области, пишет УНН.
Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины
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Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, в результате взрыва 26 человек ранены. Шестеро из них - в тяжелом состоянии, медики проводят реанимационные мероприятия в отношении подрывника.
Подрыв гранат депутатом на Закарпатье квалифицировали как теракт
Полиция квалифицировала как теракт подрыв гранат депутатом во время сессии в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье.
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