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Подрыв гранат депутатом на Закарпатье квалифицировали как теракт

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 11:50  •  12115 просмотра

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Полиция квалифицировала как теракт подрыв гранат депутатом во время сессии в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье.

Подрыв гранат депутатом во время сессии в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье полиция квалифицировала как теракт. Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области, пишет УНН

Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины

- говорится в сообщении полиции.

Дополнение

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, в результате взрыва 26 человек ранены. Шестеро из них - в тяжелом состоянии, медики проводят реанимационные мероприятия в отношении подрывника. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
Підрив гранат депутатом на Закарпатті кваліфікували як теракт
Explosion of grenades by deputy in Zakarpattia region was classified as a terrorist attack
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