Подрыв гранат депутатом на Закарпатье квалифицировали как теракт

Подрыв гранат депутатом во время сессии в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье полиция квалифицировала как теракт. Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области, пишет УНН.

Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины - говорится в сообщении полиции.

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Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, в результате взрыва 26 человек ранены. Шестеро из них - в тяжелом состоянии, медики проводят реанимационные мероприятия в отношении подрывника.