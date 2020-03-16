Путешествия украинцев за границу полностью прекращены - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Из Украины прекратились отправки туристов в любую страну мира из-за коронавируса. Об этом УНН сообщил президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.
"Отправки прекращены полностью в любую страну", - подчеркнул Рудич.
По его словам, остались единичные случаи, когда люди продолжают покупать путевки заранее.
Отвечая на вопрос, полностью ли возместили туроператоры деньги клиентам, которые отказались от путешествия из-за ситуации с коронавирусом, Рудич сказал: "Я думаю, что никто никому еще сейчас ничего не возвращает".
Напомним, с 17 марта с 00:00 на две недели Украина закроет авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.