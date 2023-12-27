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Подготовка к следующей встрече советников по нацбезопасности и реализация пунктов Формулы мира: Ермак поговорил с представителем ЮАР

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 13:19  •  18326 просмотра

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Ермак обсудил с Муфамади Формулу мира и планы относительно будущего диалога между Украиной и ЮАР. Речь шла также о следующей встрече советников по вопросам безопасности.

Глава офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента Южно-Африканской Республики по вопросам национальной безопасности Сидни Муфамади - речь шла о подготовке к следующей встрече советников по нацбезопасности и проведении ключевых мероприятий по реализации пунктов Формулы мира, передает УНН.

"Поблагодарил собеседника за активное участие во встречах на уровне советников по имплементации Украинской формулы мира.

Обменялись мнениями по подготовке к следующей встрече советников по нацбезопасности и проведению ключевых мероприятий по реализации пунктов Формулы мира в следующем году", - сообщил Ермак в Telegram.

Также были обсуждены вопросы контактов между Украиной и ЮАР в ближайшей перспективе.

Кроме того, глава ОП "передал поздравления от Президента Владимира Зеленского с наступающим Новым годом и выразил надежду на дальнейшее усиление двустороннего диалога".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
Підготовка до наступної зустрічі радників із нацбезпеки та реалізація пунктів Формули миру: Єрмак поговорив із представником ПАР
Preparing for the next meeting of national security advisors and implementing the points of the Peace Formula: Yermak talks to South African representative
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