Подготовка к следующей встрече советников по нацбезопасности и реализация пунктов Формулы мира: Ермак поговорил с представителем ЮАР
Киев • УНН
Ермак обсудил с Муфамади Формулу мира и планы относительно будущего диалога между Украиной и ЮАР. Речь шла также о следующей встрече советников по вопросам безопасности.
Глава офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента Южно-Африканской Республики по вопросам национальной безопасности Сидни Муфамади - речь шла о подготовке к следующей встрече советников по нацбезопасности и проведении ключевых мероприятий по реализации пунктов Формулы мира, передает УНН.
"Поблагодарил собеседника за активное участие во встречах на уровне советников по имплементации Украинской формулы мира.
Обменялись мнениями по подготовке к следующей встрече советников по нацбезопасности и проведению ключевых мероприятий по реализации пунктов Формулы мира в следующем году", - сообщил Ермак в Telegram.
Также были обсуждены вопросы контактов между Украиной и ЮАР в ближайшей перспективе.
Кроме того, глава ОП "передал поздравления от Президента Владимира Зеленского с наступающим Новым годом и выразил надежду на дальнейшее усиление двустороннего диалога".
Подготовка к следующей встрече советников по нацбезопасности и реализация пунктов Формулы мира: Ермак поговорил с представителем ЮАР
Ермак обсудил с Муфамади Формулу мира и планы относительно будущего диалога между Украиной и ЮАР. Речь шла также о следующей встрече советников по вопросам безопасности.
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