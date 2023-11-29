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Под Европарламентом высадили куст калины в знак поддержки Украины

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 08:53  •  19933 просмотра

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Куст калины, как украинский символ, был высажен перед зданием Европарламента в знак солидарности с Украиной.

Перед зданием Европейского парламента высадили куст калины, символизирующий солидарность Европейского Парламента с Украиной. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, пишет УНН.

Детали

Калину, которая является одним из символов Украины, высадили перед зданием Европейского Парламента по инициативе президента Европейского Парламента Роберты Мецолы и члена ЕП Петраса Ауштрявичюса. Вместе с Русланом Стефанчуком они приняли участие в церемонии высадки калины. На памятной табличке указано, что высадка калины - это знак поддержки и солидарности Европейского Парламента с Украиной.

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Это демонстрирует глубокое уважение к истории, культуре и ценностям украинской нации

- отметил Руслан Стефанчук.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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Під Європарламентом висадили кущ калини на знак підтримки України
A viburnum bush was planted near the European Parliament in support of Ukraine
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Под Европарламентом высадили куст калины в знак поддержки Украины

Куст калины, как украинский символ, был высажен перед зданием Европарламента в знак солидарности с Украиной.

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