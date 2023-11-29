Под Европарламентом высадили куст калины в знак поддержки Украины
Киев • УНН
Куст калины, как украинский символ, был высажен перед зданием Европарламента в знак солидарности с Украиной.
Перед зданием Европейского парламента высадили куст калины, символизирующий солидарность Европейского Парламента с Украиной. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, пишет УНН.
Детали
Калину, которая является одним из символов Украины, высадили перед зданием Европейского Парламента по инициативе президента Европейского Парламента Роберты Мецолы и члена ЕП Петраса Ауштрявичюса. Вместе с Русланом Стефанчуком они приняли участие в церемонии высадки калины. На памятной табличке указано, что высадка калины - это знак поддержки и солидарности Европейского Парламента с Украиной.
Это демонстрирует глубокое уважение к истории, культуре и ценностям украинской нации
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Под Европарламентом высадили куст калины в знак поддержки Украины
Куст калины, как украинский символ, был высажен перед зданием Европарламента в знак солидарности с Украиной.
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