Под Европарламентом высадили куст калины в знак поддержки Украины

ХАМАС пригласил Илона Маска в Газу на фоне его поездки в Израиль

ХАМАС пригласил Илона Маска в Газу, чтобы увидеть разрушения, вызванные израильскими атаками, после его визита в израильский кибуц вместе с премьер-министром Нетаньяху. Позиция Маска в отношении ХАМАС и его недавнее поведение в социальных сетях вызвали критику.