Под Ровно легковушка врезалась в маршрутку на встречной, есть пострадавший

На Ровенщине водитель автомобиля "Skoda Octavia", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным такси. В результате ДТП пострадал водитель легковушки, его с травмами различной степени госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области, пишет УНН.

Детали

Сообщение о ДТП вблизи села Ясениничи поступило в полицию сегодня, пятого декабря, около 07:30 от медиков.

Полицейские предварительно установили, что 43-летний водитель автомобиля "Skoda Octavia", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным такси сообщением "Ривне-Зарецк" под управлением 53-летнего жителя села Шпаков, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП пострадал водитель легковушки, его с травмами различной степени госпитализировали.

В маршрутке находился один пассажир: ни он, ни водитель не пострадали.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по части 1 статьи 286 УК Украины.

Оба водителя по результатам освидетельствования на состояние опьянения были трезвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Виннице столкнулись фура с бусом, пострадал ребенок