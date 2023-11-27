Под Мелитополем партизаны взорвали машину кадыровцев

После почти 10 лет судебной тяжбы: в Украину вернулось "скифское золото"

Артефакты из крымских музеев, представленные на голландской выставке 2014 года, вернулись в Украину после почти десятилетнего юридического спора. 565 экспонатов останутся в Национальном музее истории Украины до деоккупации Крыма.