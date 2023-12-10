Почти половина избирателей США считают, что на помощь Украине тратится слишком много - опрос FT

Около 48% американских избирателей считают, что США тратят слишком много на военную и финансовую помощь Украине. Об этом сообщила британская газета Financial Times, которая опубликовала результаты опроса общественного мнения, проведенного социологами Мичиганского университета 5-6 декабря, передает УНН.

Детали

Почти половина из 1 тыс. респондентов в США не поддерживает политику администрации президента США Джо Байдена по помощи Украине. 27% заявили, что Вашингтон тратит "правильную сумму" и только 11% считают ее недостаточной.

Газета обратила внимание на похожие настроения американцев в отношении финансовой помощи Израилю. Около 40% опрошенных считают расходы США на эти цели целью чрезмерными, 30% называют их достаточными.

Исследователи связывают высокий уровень несогласных с политикой Байдена по военной и финансовой помощи Украине и Израилю с беспокойством по поводу состоянием американской экономики. Лишь четверть респондентов назвали его хорошим или отличным.

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