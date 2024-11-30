Почти 1 млн целей зафиксировали радиотехнические войска с начала полномасштабного вторжения рф

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину радиотехнические войска Воздушных сил ВСУ зафиксировали почти миллион российских воздушных целей. Об этом сообщают Воздушные силы, передает УНН.

Почти миллион воздушных целей зафиксировали радиотехнические войска с начала полномасштабного вторжения россии. Этот род войск называют глазами Воздушных Сил. Круглосуточно военнослужащие РТВ обнаруживают и сопровождают сотни вражеских самолетов, вертолетов, беспилотников, бомб и ракет противника - сообщили в Воздушных силах.

Отмечается, что с начала войны с россией радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение более 345 тыс. вражеских целей: 175 тыс. самолетов, 100 тыс. вертолетов, 57 тыс. БпЛА, более 13 тыс. ракет различных типов.

"Они никогда не спускаются в укрытие во время вражеских атак, потому что их задача как можно быстрее обнаружить вражескую цель и выдать эту информацию на командные пункты. А для этого надо быть, как говорится, на высоте. Получив данные о вражеских целях в бой вступают авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, активирующие свои средства подразделения радиоэлектронной борьбы. Вся страна получает оповещение об опасности и карта постепенно становится красной", - подчеркнули в воздушных силах.

Дополнение

16 сентября 2010 года вышел приказ министра обороны Украины Михаила Ежеля №490, согласно которому 30 ноября празднуют "День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины".

Решение об установлении этого профессионального праздника было принято учитывая важное значение радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и с целью поддержания престижа военной службы в воинских частях и подразделениях этого рода войск.

Радиотехнические войска Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины являются основным источником информации о воздушной обстановке и предназначены для ведения радиотехнической разведки воздушных объектов и оповещения войск.

Напомним

В аэропорту российской махачкалы объявили план "Ковер" из-за угрозы атаки беспилотников.