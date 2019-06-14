Вблизи Гостомельского сельсовета подожгли автомобиль

Прибыв на место происшествия и выяснив все обстоятельства следственно-оперативная группа установила, что двое неизвестных через открытое окно в салон автомобиля "Газель" распылили перечный газ, после чего подожгли машину.

В автомобиле на тот момент находились двое мужчин. Пострадавшие отсутствуют, "Газель" сгорела полностью.

Совершенное преступление квалифицируется по части 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение имущества вследствие поджога). Продолжаются следственные и оперативные действия.



Как сообщал УНН, следователю ГФС в Киеве подожгли авто.