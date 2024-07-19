Победительница конкурса бизнес-идей "Роби своє з Kurator" Юлия Дмитренко расширит единственную на весь старостинский округ кофейню, передает УНН.

Детали

Кофейня находится в селе Кучаков Бориспольского района Киевской области. Юлия открыла заведение в 2023 году. Кофейня до сих пор является единственным местом на территории округа, где можно выпить вкусного кофе со вкусностями.

"Я всегда мечтала о том, что у меня будет кофейня. Мне хотелось, чтобы ко мне приходили гости. Чтобы мы с ними вели добрые беседы, обменивались положительной энергией.

Я мечтала о том, что я буду в кафе не просто владелицей, но и гостьей", - комментирует Юлия.

Кофейня называется "Liberty". По мнению Юлии, название заведения отражает желание народа Украины быть свободным. И действительно, украинское общество не осталось в стороне. В процессе создания бизнеса Юлия подалась на благотворительный грант.

"Благотворительный Фонд "МХП - Громаді" и "Роби своє з Kurator" помогли мне финансово благодаря тому, что я стала одной из победительниц грантовой программы.

Благодаря поддержке таких благотворительных программ можно достичь очень больших целей. Открыть заведение, где будет качественная еда и надлежащее обслуживание", - добавляет Юлия.

"Проект "Делай свое с Kurator" внедряется в 13 областях Украины. В сотрудничестве и благодаря финансированию Благотворительного Фонда "МХП - Громаді" и бренда Kurator мы выделили победителей, таких как Юлия и ее прекрасный проект.

Благотворительный Фонд "МХП - Громаді" поддерживает малый, средний бизнес. В том числе - идеи ветеранов, внутренне перемещенных лиц. И также бизнесы, которые пострадали в результате войны...", - комментирует региональный менеджер по социальным проектам Благотворительного Фонда „МХП - Громаді" Екатерина Комаревич.

Кофейня пользуется спросом, ассортимент заведения большой. Среди напитков - эспрессо, американо, латте, капучино, раф, макиато, какао, горячий шоколад и различные вкусные чаи. На перекус владелица кафе предлагает блюда фастфуда, разнообразные десерты, в том числе и полезные - без сахара, глютена и лактозы.

Справочно

"Роби своє з Kurator" - конкурс бизнес-идей, организованный брендом Kurator и Благотворительным фондом „МХП - Громаді" для отрасли HoReCa (заведения питания, гостиницы, кейтеринг) в 2023 году. В конкурсе приняли участие 86 представителей малого и среднего бизнеса, а именно: предприниматели-ветераны, внутренне перемещенные лица, военные, которые развивали бизнес и бизнес которых пострадал от российской агрессии. Суммарно организаторы выделили 1 миллион гривен на гранты. Каждый из победителей получил до 100 тысяч гривен на развитие собственного дела. Благодаря предоставленным средствам предприниматели смогли начать новый бизнес или масштабировать либо же релоцировать уже имеющийся.

"МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

KURATOR - бренд продуктовых решений для HoReCa-сообщества (заведения питания, гостиницы, кейтеринг), который развивает компания МХП. Имеет гибкий ассортимент под различные типы заведений, бизнес модели, квалификацию персонала и количество поваров. Под брендом KURATOR выпускается более 100 видов доработанной продукции, в частности курятина, говядина, различные кулинарные решения. Весь ассортимент создается с пониманием и соблюдением потребностей профессиональной кухни.