Победитель грантовой программы Фонда Вадима Столара обустроил кабинет для реабилитации украинских военнослужащих.

Один из победителей второй грантовой программы Фонда Вадима Столара - Благотворительный фонд "Сильні та незламні" - оборудовал всем необходимым кабинет для реабилитации военнослужащих, получивших ранения, в Мироновской больнице восстановительного лечения. Об этом говорится в сюжете Новини.LIVE, пишет УНН.

"Благодаря грантовой помощи в размере 400 000 грн от нашего Фонда благотворительная организация смогла оборудовать кабинет всем необходимым. Среди этого - тренажер для развития мелкой моторики, необходимый для воинов, которые держат в руках оружие, и тренажер для восстановления движения конечностей после полученных ранений", - рассказала менеджер проектов Фонда Вадима Столара, волонтер Юлия Уласик.

По словам директора Мироновской больницы Александра Горкуши, предоставленное оборудование уже установлено и успешно используется в работе учреждения. Сейчас реабилитацию в нем прошло около 150 военнослужащих.

В свою очередь директор Благотворительного фонда "Сильні та незламні" Юлия Омельченко отметила огромную потребность Украины в реабилитационных кабинетах и специализированном оборудовании, поблагодарила партнеров за возможность принять участие в грантовой программе и получить финансирование для своего проекта.

"Мы стремимся поддерживать инициативы, направленные на помощь для наших защитников, сохранение их здоровья и жизни. А благодаря сотрудничеству с другими организациями, которые являются профессионалами в различных областях, мы можем повысить эффективность нашей деятельности и помочь еще большему количеству людей. Проект "Грант на важливу справу" уже доказал свою эффективность, и мы обязательно будем продолжать его реализацию", - отметил основатель Фонда Вадим Столар.