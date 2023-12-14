Победа, которая мотивирует и вдохновляет: Зеленский отреагировал на решение Евросовета о начале переговоров о вступлении Украины
Киев • УНН
Зеленский также поздравил Молдову и добавил, что "историю творят те, кто не устает бороться за свободу".
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Евросовета о начале переговоров Украины о вступлении и подчеркнул, что это победа, которая вдохновляет, передает УНН.
"Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, которая мотивирует, вдохновляет и укрепляет", - так Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Евросовета о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы.
Кроме того, Зеленский поздравил Молдову и добавил, что "историю творят те, кто не устает бороться за свободу".
"Принято решение ... об открытии переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.
Я благодарю всех, кто работал, чтобы это произошло, и всех, кто помогал. Поздравляю каждого украинца с этим днем. Я также поздравляю Молдову и лично Майю Санду. Историю творят те, кто не устает бороться за свободу", - резюмировал Зеленский.
Добавим
Кроме того, решение Евросовета прокомментировал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Этим решением Евросоюз также высоко оценил реформы, которые мы сделали за последние годы, и выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии. Впереди непростой путь. Мы едины и готовы пройти его максимально быстро. Украина будет членом ЕС!" - подчеркнул Шмыгаль.
Напомним
Как сообщил президент Евросовета Шарль Мишель, Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы.
Победа, которая мотивирует и вдохновляет: Зеленский отреагировал на решение Евросовета о начале переговоров о вступлении Украины
Зеленский также поздравил Молдову и добавил, что "историю творят те, кто не устает бороться за свободу".
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