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Победа, которая мотивирует и вдохновляет: Зеленский отреагировал на решение Евросовета о начале переговоров о вступлении Украины

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 18:02  •  21598 просмотра

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Зеленский также поздравил Молдову и добавил, что "историю творят те, кто не устает бороться за свободу".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Евросовета о начале переговоров Украины о вступлении и подчеркнул, что это победа, которая вдохновляет, передает УНН.

"Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, которая мотивирует, вдохновляет и укрепляет", - так Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Евросовета о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы.

Кроме того, Зеленский поздравил Молдову и добавил, что "историю творят те, кто не устает бороться за свободу".

"Принято решение ... об открытии переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Я благодарю всех, кто работал, чтобы это произошло, и всех, кто помогал. Поздравляю каждого украинца с этим днем. Я также поздравляю Молдову и лично Майю Санду. Историю творят те, кто не устает бороться за свободу", - резюмировал Зеленский.

Добавим

Кроме того, решение Евросовета прокомментировал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

"Этим решением Евросоюз также высоко оценил реформы, которые мы сделали за последние годы, и выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии.  Впереди непростой путь. Мы едины и готовы пройти его максимально быстро. Украина будет членом ЕС!" - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним

Как сообщил президент Евросовета Шарль Мишель, Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
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