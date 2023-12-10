По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К
Киев • УНН
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", сообщает пресс-служба Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета вражеского самолета МиГ-31К. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", - говорится в сообщении.
Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область),
Детали
Воздушные силы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним
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По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", сообщает пресс-служба Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
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