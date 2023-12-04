По новым правилам: первые государственные компании объявили электронные торги по продаже и аренде имущества
Киев • УНН
Семь государственных украинских компаний начали продажу и аренду имущества через систему Prozorro.Продажи, объявив почти 450 аукционов. На торги выставлены активы общей стоимостью более четверти миллиарда гривен.
Первые семь государственных компаний объявили торги по продаже и аренде имущества по новым правилам - через онлайн-аукционы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства экономики.
Акционерные общества (АО) с государственной долей 100% начали реализацию своих активов по новым правилам через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи
Детали
Первыми объявили электронные торги - Укрпочта, Национальная общественная телерадиокомпания Украины, Укрзализныця, Укрбуд, Украгролизинг, ВСМПО Титан Украина и Объединенная горно-химическая компания.
Компании объявили уже почти 450 онлайн-аукционов в системе Прозорро.Продажи. Из них - почти 250 электронных торгов по продаже активов и еще 200 - по аренде имущества этих акционерных обществ. Общая стартовая сумма выставленных на торги активов - более четверти миллиарда гривен.
Выставили на торги, в частности, нежилые здания, производственные мощности, здания почтовых отделений, офисные помещения в Киеве, Одессе, Кропивницком, Житомире, Ужгороде и других городах.
"Сегодня почти весь рынок публичных активов реализуется через конкурентные процедуры. И реализация активов государственных АО на прозрачных онлайн-аукционах - еще один шаг к повышению эффективности управления публичными активами. Это также обеспечит прозрачность и подотчетность для владельца этих компаний - государства",- отметила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Участие в аукционах, объявленных государственными АО, может принимать каждый желающий, в том числе иностранные граждане. Для этого нужно зарегистрироваться на одном из аккредитованных в системе Прозорро.Продажи площадок и подать заявку на участие в выбранном аукционе. Соревноваться за государственные активы АО запрещено гражданам и юрлицам рф, указали в ведомстве.
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Напомним
Новые правила продажи и аренды активов государственных компаний через онлайн-аукционы в системе Прозорро.Продажи заработали два месяца назад со вступлением в силу соответствующего постановления правительства.
Ранее государственные АО не были обязаны продавать через конкурентные электронные торги свое имущество, а определяли способы отчуждения и аренды в собственных порядках согласно законодательству о деятельности АО.
По новым правилам: первые государственные компании объявили электронные торги по продаже и аренде имущества
Семь государственных украинских компаний начали продажу и аренду имущества через систему Prozorro. Продажи, объявив почти 450 аукционов. На торги выставлены активы общей стоимостью более четверти миллиарда гривен.
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