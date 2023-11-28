По Херсонской области россияне выпустили 206 снарядов, один раненый
Киев • УНН
Российские войска 48 раз атаковали Херсонскую область, ранив одного человека, обстреляв жилые кварталы, завод и учебное заведение
Российские войска за 27 ноября обстреляли Херсонскую область почти полсотни раз, известно о раненом человеке, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
За минувшие сутки противник совершил 48 обстрелов, выпустив 206 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, С-60, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 15 снарядов
Детали
российские военные, по словам главы ОВА, попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода и учебное заведение в Херсоне.
Из-за российской агрессии один человек получил ранения, сообщил Прокудин.
Дополнение
По данным Генштаба, в эти сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 1 ударный БпЛА типа "Shahed-136/131", вражеский дрон уничтожен.
По Херсонской области россияне выпустили 206 снарядов, один раненый
Российские войска 48 раз атаковали Херсонскую область, ранив одного человека, обстреляв жилые кварталы, завод и учебное заведение.
Оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу
Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и обстреляли населенный пункт Марганец Никопольского района, но без жертв; оценка ущерба продолжается.
Еще 860 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала конфликта украинские войска убили около 326 440 российских военных, а Генеральный штаб сообщил об увеличении боевых потерь противника на 860 человек.
Бойцы ССО уничтожили вражескую САУ 2С3 "Акация" на южном направлении
Украинские военные уничтожили замаскированную российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация" на Южном оперативном направлении. Координаты, предоставленные спецназовцами, позволили нанести точный артиллерийский удар.
За сутки Силы обороны отбили 78 вражеских атак на фронте - Генштаб
Украинские войска отбили 78 вражеских атак по всей линии фронта, продолжая наступательные операции и нанося противнику потери. На некоторых участках ситуация остается стабильной, но на Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжаются интенсивные боевые действия.
За сутки произошло 84 боевых столкновения - Генштаб
Украинские войска нанесли удары по командному пункту и сосредоточению противника, проведя 84 боевых столкновения, включая наступление на Мелитопольском направлении. Они также удерживали позиции в Херсоне и вели контрбатарейную борьбу.
Обломки беспилотника упали на дом в Хмельницкой области после работы ПВО
Во время утренней атаки украинская противовоздушная оборона сбила беспилотник над Хмельницкой областью, обломки которого упали на дом, не вызвав пожара или травм, сообщает заместитель председателя СНБО Тюрин.
Шахтер - Антверпен: где смотреть матч пятого тура Лиги Чемпионов, кто фаворит букмекеров
В предпоследнем матче группового этапа Лиги Чемпионов Шахтер сыграет с Антверпеном. Для того, чтобы продолжить борьбу за выход в пле-офф ЛЧ, необходимо побеждать.
Финляндия будет принимать меры против растущего наплыва мигрантов из России
Финляндия ожидает увеличения количества мигрантов из таких стран, как Афганистан и Сирия, прибывающих через Россию, и рассматривает новые меры для контроля над наплывом мигрантов после того, как уже закрыла большинство пунктов въезда.
Болгария будет "платить" гражданам за прохождение ежегодных медосмотров
Тех, кто не пройдет обязательный медосмотр, могут штрафовать.