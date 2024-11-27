Платформа, имеющая значительное влияние на выборы: Еврокомиссию просят начать официальное расследование TikTok

Национальный совет по телерадиовещанию Румынии CNA просит у Европейской комиссии начать официальное расследование социальной сети TikTok из-за роли платформы в президентских выборах в Румынии, пишет УНН со ссылкой на Digi.24 и Politico.

Детали

Победа Колина Джорджеску в первом туре румынских выборов вызвала много беспокойства из-за того, как платформе TikTok удалось "вывести неизвестного кандидата из безвестности".

Как указал вице президент Национального совета по телерадиовещанию (CNA) Валентин Александру Джукан, действия китайской социальной сети вызвали "подозрения в манипулировании общественным мнением из-за ненадлежащего использования платформы".

В одном из своих постов в Facebook Валентин Александра Джуган указал, что независимый кандидат Келин Джорджеску имеет значительный рост предпочтений с 2% до 22%. Вице-президент CNA также утверждает, что это можно объяснить кампанией в TikTok, которая базируется на "координации учетных записей, которые активно рекламировали предвыборный контент, без надлежащих отметок" и "искусственном усилении сообщений с помощью алгоритмов, используя специальные хэштеги, такие как #verticalbalance, имеющий много просмотров".

Валентин Джуган считает, что таким образом платформа Tik Tok используется не должным образом, ради манипуляции общественностью.

Тож Цна звернулися до Європейської комісії, Генерального директорату з комунікаційних мереж, контенту та технологій (ДГ подключения), а правовою основою є Регламент (ЄС) 2022/2065 про цифрові послуги (закон О цифровых услуг - ДСА).

Валентин Джуган добавляет, что CNA наблюдал за несоблюдением обязательств по оценке системных рисков (положение статьи 34 DSA). Он заявил, что, несмотря на то, что Tik Tok заявляет, что не разрешает платную политическую рекламу, анализ показывает, что платформа все же разрешала косвенную ссылку политических сообщений через влиятельных людей без соответствующих тегов.

К тому же вице-президент CNA отмечает, что "действия TikTok оказали значительное влияние на президентские выборы 2024 года в Румынии, первый тур, способствуя: созданию несправедливого преимущества для единого кандидата; манипулирование общественным мнением через немаркированный контент; эксплуатация молодых пользователей, которые составляют большинство аудитории TikTok."

В настоящее время в ЕС требуют, чтобы исполнительный директор TikTok предстал перед Европейским парламентом, чтобы ответить на вопрос о роли платформы в президентских выборах в Румынии. Поскольку есть подозрение о тайной деятельности на платформе тысячи фейковых учетных записей перед голосованием.

"Мы призываем генерального директора TikTok приехать, чтобы выступить в этом доме и убедиться, что его платформа не нарушает DSA", — сказала на пресс-конференции Валери Хайер, председатель либеральной группы Renew Europe, ссылаясь на Закон О цифровых услугах, европейский свод правил для онлайн-контента.

Это заявление она сделала через два дня после победы пророссийского кандидата. Стоит отметить, что Келин Джорджеску не имел никакой партийной поддержки, а результаты опросов показывали, что популярности он не имеет. Однако теперь исследователи сосредоточились на крупной компании в Tik Tok, которую он возглавлял за несколько дней до выборов.

Участие россии или других государственных структур пока никакими доказательствами не подтверждено.

"Хотя платная политическая реклама запрещена в соответствии с положениями и условиями TikTok, на этот раз это правило было "в значительной степени неэффективным",— сказал Кейт Кили, координатор болгарско-румынской обсерватории цифровых медиа.

Также он добавил, что платформа оказала "значительное влияние" на выборы.

Напоминаем

Операции Tik-Tok, принадлежащие Китаю, вызывают обеспокоенность по поводу национальной безопасности, сказал директор ФБР Крис Рэй, отметив риск того, что китайское правительство может использовать приложение для обмена видео в качестве средства воздействия на пользователей или контроля устройств.