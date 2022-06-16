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Послевоенное восстановление: строительство энергоэффективного жилья поможет сократить использование ресурсов вдвое – эксперт

Послевоенное восстановление: строительство энергоэффективного жилья поможет сократить использование ресурсов вдвое – эксперт

Киев • УНН

 • 428949 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Создание энергоэффективного жилья поможет сделать города более экологичными и сократить расходы ресурсов вдвое. Однако работать над этим необходимо уже сейчас, до начала начала масштабного восстановления. Об этом в комментарии УНН рассказала специалист по вопросам энергоэффективности Центра экологических инициатив “Экодия” Ольга Почеп.

Цитата

“В Украине ситуация с энергоэффективностью крайне сложная. У нас очень энергоемкая экономика. Если говорить о секторе жилых построек, то здесь наши дома используют энергии на метр квадратный вдвое, а иногда и втрое больше, чем жилые дома в ЕС. Сейчас мы имеем историческую возможность это изменить и было бы бессмысленно отстраивать и восстанавливать жилищный фонд, а также общественные здания, по тем же стандартам, что и до войны. Мы можем прямо сегодня начинать инициировать процесс просмотра минимальных требований к энергоэффективности зданий. Еще до начала масштабного восстановления, до того, как закончится война”, — отметила Почеп.

Детали

По ее словам, сейчас в соответствии с законодательством при новом строительстве или реконструкции применяются минимальные требования к жилым зданиям — класс С. Это средний класс энергоэффективности, состоящий из показателей теплоизоляции, из требований к вентиляции и показывает, насколько энергоемким является дом.

“В то время как в ЕС уже с 1 января 2021 согласно с их директивой все дома новостройки должны быть класса А — очень высокого класса энергоэффективности, почти нулевого энергопотребления и при этом энергопотребление должно покрываться в значительном количестве возобновляемыми источниками энергии. Если мы заявляем, что идем в ЕС и придерживаемся курса евроинтеграции, то сейчас момент, когда мы можем применить стандарты ЕС. Такой поддержки международной финансовой не будет никогда и сейчас должны подчеркивать это, чтобы массовое восстановление уже происходило по другим стандартам. Согласно нашему законодательству, на сегодня у нас прописано, что только с 1 января 2028 мы начнем строить такие дома, как в ЕС. То есть мы отстаем от ЕС на 7 лет. Хотя нам нет смысла строиться по старым стандартам, а потом снова идти к донорам или искать где-то деньги в бюджете, чтобы снова утеплять дома”, — сообщила эксперт.

Для этого необходимо изменять требования и по теплоизоляции, и по системе отопления и вентиляции. Если говорить о теплоизоляции, то ее толщина на домах, согласно требованиям ГСН, где-то на уровне южных стран Европы, то есть Италии, Испании. Но если сравнить климатические зоны, то в Украине гораздо холоднее. То есть нужно повысить требования, чтобы строить жилье, как минимум, на уровне Германии, Словакии или Польши.

“В домах, если это централизованное теплоснабжение, должны стоять индивидуальные тепловые пункты и там должна быть погодозависимая регулировка: вышло солнце, датчики отреагировали, температура теплоносителя упала и соответственно дом потребляет столько энергии, сколько нужно. Если говорим о тепловых счетчиках электрической энергии, ее тоже нужно потреблять эффективно, двухзонные или трехзонные счетчики, чтобы люди потребляли больше энергии ночью и меньше энергии днем, когда пиковая нагрузка”, — сообщила Почеп.

Кроме того, жилье должно строиться из современных материалов. Например, газобетонные блоки обладают уже другими свойствами по передаче энергии, соответственно сохраняют больше тепла и требуют меньшей теплоизоляции. Должны устанавливаться энергоэффективные окна — это трехкамерные с энергоэффективным напылением.

“Очень много энергии теряется из-за вентиляции. У нас в основном в старых домах это естественная вентиляция, где открыли окна, тепло выпустили, воздух зашел. Вытягивается оно из-за неэффективной системы в санузлах и кухне. При этом теряется колоссальное количество энергии. Вентиляция должна быть механическая с рекуператорами. Это означает, что теплый выходящий воздух используется для того, что нагреть то, что заходит, свежий. Идет обмен теплом и оно не теряется” — отметила собеседница.

Кроме того, по ее словам, в послевоенном восстановлении важно сохранить централизованное отопление.

“Мы привыкли что централизованное отопление это что-то такое неэффективное, ведь мы не удовлетворены услугами, холодными батареями и платим много. Однако это из-за то, что у нас неэффективны старые системы, их никто не модернизирует и не вкладывает в них деньги. Надо строить современные теплоэлектроцентрали, котельные. Доказано, что они более эффективны, чем индивидуальные системы отопления, там выше КПД. Если утеплять трубы, чтобы не теряли энергию при транспортировке, то мы достигнем очень высокого показателя эффективности и таким образом сократим норму потребления.

И к энергоэффективности в тандеме обязательно должны идти возобновляемые источники энергии. То есть централизованные системы энергоснабжения можно перевести на любые источники энергии. Из газа — на солнечные панели, на тепловые насосы, на ветрогенерацию, или биомассу. Чего не скажешь об индивидуальных газовых котлах”, — сообщила Почеп.

Также для теплоснабжения городов можно использовать локальные ресурсы. Например, в шахтерских регионах, которые на данный момент испытывают значительное разрушение в результате боевых действий, расположено много закрытых шахт. Из них обязательно надо откачивать воду, чтобы избежать затопления и не довести ситуацию до экологической катастрофы. В свою очередь поднимающаяся шахтная вода теплая, поэтому можно установить тепловой насос и использовать ее для теплоснабжения. Или если отстраиваемый город находится возле крупного предприятия, где есть сточные воды, их тепло тоже можно использовать. В Европе, по словам экспертки, даже используют тепло от холодильников в супермаркетах. То есть многие источники энергии в Украине игнорируются, не используются и вместо того применяется ископаемое топливо.

“Сейчас важно подготовить специалистов, которые будут проектировать жилье, строить его. Нужно создавать учебные программы, где специалисты ездили б в Европу для получения опыта. То есть нам нужно подготовиться к этому периоду после войны, когда наконец-то станет тихо и можно будет отстраиваться. Тогда у нас уже будут готовы и наработаны решения на законодательном поле. Ведь если это не будет обязательным, а больше в формате рекомендаций, как это в Европе, их выполнять вряд ли кто-то будет. И обязательно, когда дом сдается в эксплуатацию, нужно проводить аудит на соответствие заявленного класса энергоэффективности. Как только мы перейдем на строительство жилья класса А, мы почти вдвое сэкономим энергоресурсы на олаждении и отоплении”, — отметила эксперт.

Кроме экономии ресурсов строительство энергоэффективного жилья содержит и экологическое преимущество. Ведь при снижении энергопотребления снижается количество ископаемого топлива, которое нужно импортировать или добывать собственными силами. Соответственно будет сокращаться количество парниковых газов и других загрязняющих веществ.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что на послевоенное восстановление Украины в долгосрочной перспективе понадобится не менее 600 миллиардов долларов.

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