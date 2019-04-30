Ушел из жизни многолетний руководитель Федерации баскетбола
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Ушел из жизни многолетний руководитель Федерации баскетбола, многолетний член НОК Украины Заурбек Хромаев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
"Сегодня тяжелой потери понесла Олимпийская семья Украины. Ушел из жизни многолетний руководитель Федерации баскетбола, многолетний член НОК Украины Заурбек Хромаев", - говорится в сообщении.
Будучи успешным тренером, умелым организатором, длительное время занимался баскетболом, способствовал развитию олимпийского движения.
"Толерантный, взвешенный, мудрый руководитель, настоящий профессионал, яркая личность и человек, который отдавал свои знания и опыт любимому делу - таким запомнится навсегда Заурбек Хромаев", - добавили в пресс-службе НОК.
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