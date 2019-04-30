Ушел из жизни многолетний руководитель Федерации баскетбола

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106126 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110180 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112888 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113828 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 141917 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115083 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140046 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144953 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130349 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130373 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Ушел из жизни многолетний руководитель Федерации баскетбола

Ушел из жизни многолетний руководитель Федерации баскетбола

Киев  •  УНН

 • 10013 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Ушел из жизни многолетний руководитель Федерации баскетбола, многолетний член НОК Украины Заурбек Хромаев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.

"Сегодня тяжелой потери понесла Олимпийская семья Украины. Ушел из жизни многолетний руководитель Федерации баскетбола, многолетний член НОК Украины Заурбек Хромаев", - говорится в сообщении.

Будучи успешным тренером, умелым организатором, длительное время занимался баскетболом, способствовал развитию олимпийского движения.

"Толерантный, взвешенный, мудрый руководитель, настоящий профессионал, яркая личность и человек, который отдавал свои знания и опыт любимому делу - таким запомнится навсегда Заурбек Хромаев", - добавили в пресс-службе НОК.

Олимпийская семья Украины во главе с президентом НОК Сергеем Бубкой выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой. Вечная память ...

Напомним, ушел из жизни бывший центровой сборной, пятикратный чемпион Украины по баскетболу Александр Окунский.

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