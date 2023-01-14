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Пингвины "заполонили" антарктическую станцию Украины

Киев • УНН

 • 762243 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Из-за погодных условий в этом году украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" оказалась "в осаде" огромного количества пингвинов. Ранее они на эту часть материка заходили изредка. Об этом говорится в сообщении Национального антарктического научного центра, передает УНН.

Пингвины "заполонили" антарктическую станцию Украины

Детали

Национальный антарктический центр говорит, что причина роста популяции птиц возле станции естественная. До 2007 года субантарктические пингвины вообще не гнездились возле "Академика Вернадского". Главной причиной этого ученые считают позднее оттаивание вод вокруг острова Галиндез, где расположена станция. Тогда морозы доходили до отметки -20 С⁰ и ниже. Из-за наличия льда пингвины не могли эффективно охотиться и выбирали территории севернее, где лед не застаивался. В связи с потеплением в районе Западного побережья Антарктического полуострова субантарктические пингвины направились на юг.

Первые их гнезда появились в 2007 г. на мысе Марина-Пойнт вблизи станции. С 2011-го по 2022 год количество гнезд субантарктических пингвинов на острове выросло более чем в 6 раз (220 гнезд 2011 г. по сравнению с 1434 гнездами 2022 г.) А 2020 год стал рекордным – почти 1800 гнезд.

В прошлом году из-за большой заснеженности весной (когда места гнездования в низинах стали непригодными) и роста своей же численности пингвины стали “скалолазами”. Они поселились на некогда недосягаемых для них скалах в районе Пингвин-Пойнта, а также на куполе Говорухи – доминирующей возвышенности острова. Так эти птицы значительно расширили ареал своего обитания. Такая же ситуация и в этом году.

"Конечно, полярники любят всех представителей антарктической природы. Но иногда жалуются, что при таком количестве пингвинов-соседей имеешь ощущение, будто живешь на птицефабрике – и по запахам, и по звукам. Изменение количества популяции субантарктических пингвинов пока одна из немногих четко задокументированных реакций природы на последние изменения климата в регионе. Поэтому этот вопрос находится в эпицентре внимания украинских ученых", - говорится в сообщении.

Напомним

В ноябре возле украинской антарктической станции “Академик Вернадский” зафиксировали новый снежный рекорд. Высота снега достигла почти 3,5 м.

Украинские Национальные Новости

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