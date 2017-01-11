"Пингвины" из команды У.Супрун проводят эксперименты над украинцами - нардеп

ukru
12 марта, 19:49 • 78960 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 118594 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 113227 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 110686 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 137743 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113857 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120964 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130289 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140380 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144648 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В российской тюрьме погиб крымский татарин Рустем Виратти

В российской тюрьме погиб крымский татарин Рустем Виратти

12 марта, 16:51 • 20225 просмотра
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

12 марта, 17:32 • 43698 просмотра
В Херсоне россияне атаковали дроном мужчину на балконе: подробности

В Херсоне россияне атаковали дроном мужчину на балконе: подробности

12 марта, 17:58 • 21038 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 33514 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 36528 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 78964 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 118596 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 103449 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 110748 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 137743 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137909 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 146003 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150873 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 149326 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152681 просмотра
Актуальное
"Пингвины" из команды У.Супрун проводят эксперименты над украинцами - нардеп

"Пингвины" из команды У.Супрун проводят эксперименты над украинцами - нардеп

Киев • УНН

 • 32238 просмотра

По словам нардепа, за время деятельности нынешней команды Минздрава наблюдаются лишь негативные последствия

КИЕВ. 11 января. УНН. Деятельность нынешней команды Министерства здравоохранения, которая сама себя называет “пингвинами”, является не реформированием украинской медицины, а экспериментом над украинским народом. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат Украины Валерий Карпунцов.

“Нынешняя команда Минздрава сама себя называет "пингвинами". Я вот посмотрел на биографии и на их деятельность, потому что, в принципе, прошло немало времени с начала их деятельности, так кроме каких-то негативов, я вообще никакой деятельности не вижу. И я не хочу верить в сказки, что миллионер приехала в Украину за 2 тыс. грн заработной платы, потому что она очень любит Украину. Но если так работать, и лишь только уничтожать все, то не нужно Украине таких волонтеров”, - сказал В.Карпунцов.

По его словам, относительно деятельности нынешней команды Минздрава возникает много вопросов, в частности относительно увольнения профессора В.Козявкина с должности главного реабилитолога Украины.

“Есть много моментов и вопросов по деятельности команды Минздрава. Так, например, есть отдельная ситуация в том, что У.Супрун "тихонько" уволила профессора В.Козявкина с должности главного реабилитолога Украины. Это одна ситуация. Она не глобальная и профессор даже никому не признавался, хотя, по моему мнению, это для Украины все равно, что выстрелить себе в ногу. Потому что В.Козявкин - это человек с мировым именем, а Минздрав так с ним поступил. Кроме того, назначила Супрун на его место человека из общественной организации, с которой она сотрудничала, пусть даже и уважаемого (по информации народных депутатов, на должность главного внештатного специалиста Минздрава по специальности "Физиотерапия. Медицинская реабилитация" был назначен Владимир Голик, директор школы УВЗ "Украинский католический университет", учредителем которого является и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун - ред.). Но это тоже вызывает определенные вопросы”, - сказал В.Карпунцов.

Нардеп также отметил, что по его мнению, реформаторы - это люди, которые приносят положительные изменения государству и при этом не важно, сколько им лет.

“И самое главное, что я хочу сказать, что реформатор - это не обязательно молодой человек, это тот человек, который работает на благо государства”, - подчеркнул В.Карпунцов.

Как сообщал УНН, о критической ситуации в работе Института сердца сообщил его директор, кардиохирург Борис Тодуров.

По его словам, представители министерства блокируют работу Института, также было отказано в открытии филиалов на территории Донецкой и Луганской областей, где из-за военных действий население лишено кардиохирургической помощи. Кроме того, Б.Тодуров сообщил, что и.о. министра У.Супрун лично отказала в развитии программы “Искусственное сердце”.

Также кардиохирург сообщил, что Минздрав не провел закупку по программе сердечно-сосудистых заболеваний, которая предусматривала приобретение на 364 млн грн расходных материалов, которые могли спасти десятки тысяч жизней.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Здоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы