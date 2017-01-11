"Пингвины" из команды У.Супрун проводят эксперименты над украинцами - нардеп

КИЕВ. 11 января. УНН. Деятельность нынешней команды Министерства здравоохранения, которая сама себя называет “пингвинами”, является не реформированием украинской медицины, а экспериментом над украинским народом. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат Украины Валерий Карпунцов.

“Нынешняя команда Минздрава сама себя называет "пингвинами". Я вот посмотрел на биографии и на их деятельность, потому что, в принципе, прошло немало времени с начала их деятельности, так кроме каких-то негативов, я вообще никакой деятельности не вижу. И я не хочу верить в сказки, что миллионер приехала в Украину за 2 тыс. грн заработной платы, потому что она очень любит Украину. Но если так работать, и лишь только уничтожать все, то не нужно Украине таких волонтеров”, - сказал В.Карпунцов.

По его словам, относительно деятельности нынешней команды Минздрава возникает много вопросов, в частности относительно увольнения профессора В.Козявкина с должности главного реабилитолога Украины.

“Есть много моментов и вопросов по деятельности команды Минздрава. Так, например, есть отдельная ситуация в том, что У.Супрун "тихонько" уволила профессора В.Козявкина с должности главного реабилитолога Украины. Это одна ситуация. Она не глобальная и профессор даже никому не признавался, хотя, по моему мнению, это для Украины все равно, что выстрелить себе в ногу. Потому что В.Козявкин - это человек с мировым именем, а Минздрав так с ним поступил. Кроме того, назначила Супрун на его место человека из общественной организации, с которой она сотрудничала, пусть даже и уважаемого (по информации народных депутатов, на должность главного внештатного специалиста Минздрава по специальности "Физиотерапия. Медицинская реабилитация" был назначен Владимир Голик, директор школы УВЗ "Украинский католический университет", учредителем которого является и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун - ред.). Но это тоже вызывает определенные вопросы”, - сказал В.Карпунцов.

Нардеп также отметил, что по его мнению, реформаторы - это люди, которые приносят положительные изменения государству и при этом не важно, сколько им лет.

“И самое главное, что я хочу сказать, что реформатор - это не обязательно молодой человек, это тот человек, который работает на благо государства”, - подчеркнул В.Карпунцов.

Как сообщал УНН, о критической ситуации в работе Института сердца сообщил его директор, кардиохирург Борис Тодуров.

По его словам, представители министерства блокируют работу Института, также было отказано в открытии филиалов на территории Донецкой и Луганской областей, где из-за военных действий население лишено кардиохирургической помощи. Кроме того, Б.Тодуров сообщил, что и.о. министра У.Супрун лично отказала в развитии программы “Искусственное сердце”.

Также кардиохирург сообщил, что Минздрав не провел закупку по программе сердечно-сосудистых заболеваний, которая предусматривала приобретение на 364 млн грн расходных материалов, которые могли спасти десятки тысяч жизней.