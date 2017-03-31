Подрыв авто с полковником СБУ в Мариуполе квалифицировали как теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Подрыв автомобиля в Мариуполе, во время которого погиб сотрудник управления СБУ в Донецкой области, квалифицированы как теракт. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
В пятницу, 31 марта, в Центральном районе города Мариуполя неизвестные злоумышленники взорвали автомобиль, в котором находился сотрудник Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области. От полученных многочисленных травм и ожогов работник СБУ погиб на месте.
“Данные по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.258 УК Украины (теракт)”, — говорится в сообщении.
Следственно-оперативная группа в составе сотрудников СБУ, прокуратуры и Нацполиции сейчас находится на месте происшествия. Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления, допрашиваются свидетели. Также работают взрывотехники, которые устанавливают устройство, которое использовали преступники для подрыва транспортного средства.
Следствие проводят следователи Управления СБУ в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.
Как сообщал УНН, в Мариуполе погиб полковник Службы безопасности Украины Александр Хараберюш результате подрыва автомобиля боевиками.