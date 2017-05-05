Во время ремонта дороги в Хмельницкой области погиб рабочий
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 мая. УНН. В Хмельницкой области во время ремонта дороги погиб 56-летний работник. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе облполиции.
Происшествие произошло сегодня в городе Староконстантинове по улице Горького.
“Во время ремонта дорожного покрытия 51-летний местный житель, двигаясь задним ходом на автомобиле ЗИЛ, не учел дорожной обстановки и совершил наезд на 56-летнего мужчину. В результате наезда пострадавший получил телесные повреждения, от которых скончался в карете скорой помощи. Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют все обстоятельства происшествия”, — сообщили предварительную версию в СК ГУНПУ в Хмельницкой области.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами” Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 63-летний каменчанин погиб во время выполнения строительных работ. На мужчину на строительстве упала бетонная плита.