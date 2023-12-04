Первые 30 украинских команд представили инновации для гуманитарного разминирования

Около 30 из команд, претендующих на участие в программе поддержки инноваций в гуманитарном разминировании, представили свои разработки и идеи, сообщают в Министерстве экономики, пишет УНН.

Около полусотни команд украинских разработчиков подали заявку на участие в акселерационной программе поддержки инноваций в гуманитарном разминировании. Около 30 из команд, претендующих на участие в программе, представили свои разработки и идеи - сообщили в Минэкономики.

Детали

Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко отметила, что Украина планирует в течение 10 лет вернуть в использование 80% потенциально заминированных территорий. Для этого планируется стимулировать развитие производства машин и оборудования в Украине.

Команды инноваторов представили экспертам свои наработки по направлениям "Техника для разминирования", "Комплексные решения", "IT-решения", "Обследование". Команды, чьи проекты будут признаны экспертами наиболее перспективными, ждет четырехмесячная акселерационная программа. Весной следующего года планируется протестировать уже готовые или усовершенствованные продукты на полигонах и в реальных условиях.

В Минэкономики напоминают, что участники программы смогут составить индивидуальную дорожную карту в сопровождении менторов и экспертов, получить поддержку при разработке бизнес-модели и плана развития бизнеса от идеи или прототипа до сертифицированного изделия или технологии.

Напомним

27 ноября по 3 декабря подразделения по разминированию Государственной специальной службы транспорта обнаружили, изъяли и обезвредили 828 взрывоопасных предметов.