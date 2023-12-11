"Первая личная встреча с начала широкомасштабного вторжения": Кулеба сегодня встретится с Сийярто

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в понедельник журналистам перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, что сегодня впервые с начала широкомасштабного вторжения рф в Украину лично встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто, пишет УНН.

Сегодня я встречаюсь с министром иностранных дел Венгрии. Это будет наша первая личная встреча с начала широкомасштабного вторжения. И я думаю, что сам факт говорит сам за себя: мы продолжаем диалог, мы говорим с Венгрией. Как я только что сказал, Украина изменила законодательство об образовании и использовании языков национальных меньшинств так, как хотела Венгрия. И этот факт нужно уважать - сказал Кулеба.

По его словам, в решении Еврокомиссии была четкая формулировка, что Украина должна привести свое законодательство в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии.

"И все ключевые рекомендации Венецианской комиссии имплементированы в украинское законодательство. Я считаю, что игра должна быть честной... Если нам говорят что-то сделать, и мы это делаем, это должно быть зарегистрировано как результат и принято и служить основой для принятия дальнейших решений", - отметил глава МИД.

Относительно встречи Президента Украины Владимира Зеленского в Аргентине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Кулеба отметил, что "не присутствовал на этом коротком разговоре". "И я не могу поделиться атмосферой", но действительно между ними был обмен комментариями, указал Кулеба.

Напомним

По словам Кулебы, делегация Украины уделит ключевое внимание переговоров и выступлений в Брюсселе четырем приоритетным решением по Украине, которые ожидаются на этой неделе: решение Евросовета об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС, одобрение долгосрочной программы поддержки Украины на 2024-2027 годы, финансирование военной помощи для нашего государства и принятие 12 пакета санкций ЕС против рф.