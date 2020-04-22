Первый случай в UFC: у американского бойца обнаружили заражение коронавирусом

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 1402 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 47011 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 90313 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103728 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129775 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129850 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 174029 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122090 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158943 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104964 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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Первый случай в UFC: у американского бойца обнаружили заражение коронавирусом

Первый случай в UFC: у американского бойца обнаружили заражение коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 10539 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Представитель смешанных единоборств американец Лайман Гуд стал первым спортсменом из UFC, который сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "ESPN".

Гуд и его девушка заразились вирусом, но уже выздоровели.

“Я знал, что что-то случилось. Я знаю свое тело. Я прошел через все это. В своей жизни я получил много травм, но это было по-другому. Для меня мое тело было определенным индикатором того, как я физически чувствую себя тому подобное. И я своего тела просто вообще не чувствовал. На самом деле меня беспокоили только мои товарищи по команде, мои тренеры и все, с кем я контактировал. Хорошо, что они не заразились и не заразили других. Я бы чувствовал за это ответственность”, — признался 34-летний боец.

Примечательно, что 34-летний Гуд должен был драться с Белалой Мухаммадом на UFC-249, но отказался от боя из-за травмы. Позже выяснилось, что у него коронавирус.

Также добавим, в активе американца 5 боев в UFC и 3 победы.

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