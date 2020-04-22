Первый случай в UFC: у американского бойца обнаружили заражение коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Представитель смешанных единоборств американец Лайман Гуд стал первым спортсменом из UFC, который сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "ESPN".
Гуд и его девушка заразились вирусом, но уже выздоровели.
“Я знал, что что-то случилось. Я знаю свое тело. Я прошел через все это. В своей жизни я получил много травм, но это было по-другому. Для меня мое тело было определенным индикатором того, как я физически чувствую себя тому подобное. И я своего тела просто вообще не чувствовал. На самом деле меня беспокоили только мои товарищи по команде, мои тренеры и все, с кем я контактировал. Хорошо, что они не заразились и не заразили других. Я бы чувствовал за это ответственность”, — признался 34-летний боец.
Примечательно, что 34-летний Гуд должен был драться с Белалой Мухаммадом на UFC-249, но отказался от боя из-за травмы. Позже выяснилось, что у него коронавирус.
Также добавим, в активе американца 5 боев в UFC и 3 победы.