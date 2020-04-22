Первый случай в UFC: у американского бойца обнаружили заражение коронавирусом

Гуд и его девушка заразились вирусом, но уже выздоровели.

“Я знал, что что-то случилось. Я знаю свое тело. Я прошел через все это. В своей жизни я получил много травм, но это было по-другому. Для меня мое тело было определенным индикатором того, как я физически чувствую себя тому подобное. И я своего тела просто вообще не чувствовал. На самом деле меня беспокоили только мои товарищи по команде, мои тренеры и все, с кем я контактировал. Хорошо, что они не заразились и не заразили других. Я бы чувствовал за это ответственность”, — признался 34-летний боец.

Примечательно, что 34-летний Гуд должен был драться с Белалой Мухаммадом на UFC-249, но отказался от боя из-за травмы. Позже выяснилось, что у него коронавирус.

Также добавим, в активе американца 5 боев в UFC и 3 победы.