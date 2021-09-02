Первые осенние заморозки ожидаются уже через несколько дней - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы уже в начале следующей недели. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 3 сентября по стране ожидается погода без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, на Левобережье страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 8-10°.
4 сентября местами небольшие дожди, ночью в южной, днем в северной части без осадков; температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°; днем 13-18°, в восточных областях 16-21°, в южной части 20-25°.
5 сентября без осадков, лишь днем в северо-восточных областях местами небольшой дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°; на Закарпатье и юге страны ночью 7-12°, днем 16-21°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
В начале следующей недели, 6-7 сентября, осадков не ожидается. Температура в южной части на Закарпатье ночью 5-11°, днем 16-21°, на остальной территории страны ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 11-16° тепла.
Дополнение
По прогнозам Укргидрометцентра, в сентябре аномальная жара в Украине не вернется.