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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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2 марта, 18:35 • 167639 просмотра

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Первые осенние заморозки ожидаются уже через несколько дней - синоптики

Первые осенние заморозки ожидаются уже через несколько дней - синоптики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы уже в начале следующей недели. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 3 сентября по стране ожидается погода без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, на Левобережье страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 8-10°.

4 сентября местами небольшие дожди, ночью в южной, днем в северной части без осадков; температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°; днем 13-18°, в восточных областях 16-21°, в южной части 20-25°.

5 сентября без осадков, лишь днем в северо-восточных областях местами небольшой дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°; на Закарпатье и юге страны ночью 7-12°, днем 16-21°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

В начале следующей недели, 6-7 сентября, осадков не ожидается. Температура в южной части на Закарпатье ночью 5-11°, днем 16-21°, на остальной территории страны ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 11-16° тепла.

Дополнение

По прогнозам Укргидрометцентра, в сентябре аномальная жара в Украине не вернется.

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