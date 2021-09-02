Перші осінні заморозки очікуються вже за кілька днів - синоптики

Деталі

За прогнозом синоптиків, 3 вересня по країні очікується погода без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20°, на високогір'ї Карпат та в горах Криму 8-10°.

4 вересня місцями невеликі дощі, вночі у південній, вдень у північній частині без опадів; температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 15°; вдень 13-18°, у східних областях 16-21°, у південній частині 20-25°.

5 вересня без опадів, лише вдень у північно-східних областях місцями невеликий дощ; температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°; на Закарпатті та півдні країни вночі 7-12°, вдень 16-21°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

На початку наступного тижня, 6-7 вересня, опадів не очікується. Температура у південній частині на Закарпатті вночі 5-11°, вдень 16-21°, на решті території країни вночі 2-7° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°, вдень 11-16° тепла.

Доповнення

За прогнозами Укргідрометцентру, у вересні аномальна спека в Україні не повернеться.