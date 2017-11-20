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Переворот сознания. Обзор событий за 13-19 ноября

Киев  •  УНН

 • 21273 просмотра

На этой неделе в мире произошло два громких переворота сознания.

Первый произошел у Кремля, когда британская премьер-министр Тереза ​​Мэй разнесла "в пух и прах" Владимира Путина. А второй переворот сознания произошел в Украине, когда Владимир Путин заявил, что будет договариваться с самопровозглашёнными главарями так называемых "ДНР" - "ЛНР".

Однако все по порядку.

ТЕРЕЗА МЭЙ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделала жестко высловилась в адрес России вечером 13 ноября. Британская премьер обратилась лично к Владимиру Путину, предложив ему выбрать другой путь развития России, не вмешиваться в политику западных стран.

Громкое заявление Тереза Мэй сделала во время пира лорд-мэра лондонского Сити. Она заявила, что Владимир Путин пытается использовать информацию в качестве оружия, а затем обвинила лидера РФ в аннексии Крыма, разжигании конфликта на востоке Украины, нарушении воздушного пространства европейских стран и кибершпионажа - в частности во вмешательстве в выборы зарубежных странах и хакерских атаках на немецкий бундестаг и министерство обороны Дании.

Россия с ответом не задержалась. Министерство иностранных дел России предложило Терезе Мэй попробовать крымского вина. В ответ на ее фразу "Мы знаем, что вы делаете", МИД РФ разместило в своем Twitter фотографию Терезы Мэй с бокалом красного вина.

"А мы также знаем, что делаете вы, дорогая Тереза. Мы надеемся, что однажды вы попробуете крымское красное вино "Массандра", - говорится в описании фото.

Великобритания также не стала молчать. В ответ на спич Москвы председатель Национального центра кибербезопасности Великобритании Кирен Мартин обвинил Кремль в хакерских атаках на британскую энергетическую сеть, телекоммуникации и средства массовой информации.

ОБМЕН

Обмен пленными на Донбассе не проводился уже более года. Украинская сторона неоднократно выражала готовность передать боевикам для обмена заложниками более 300 человек, но представители "ДНР" - "ЛНР" срывали обмен, предъявляя необоснованные требования. Например, освобождение 42 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе. Также в списке представителей ОРДЛО каким-то образом оказались те, кто совершил тяжкие преступления против Украины - в частности, убийства.

Впрочем, в среду, 15 ноября, в вопросе обмена пленниками неожиданно наметился прогресс. Представитель Украины в Минской контактной группе по урегулированию на Донбассе Виктор Медведчук, который по совместительству является кумом Владимира Путина, обратился к президенту РФ с просьбой оказать содействие в вопросе обмена заложниками. Медведчук говорил, что Украина готова освободить 306 человек, а представители так называемых "ДНР" - "ЛНР" - 74 человека. Путин пообещал "лично обсудить данный вопрос с руководителями непризнанных республик".

После этого Кремль сообщил о телефонном разговоре президента России с главарями "ЛДНР". Как сообщили в пресс-службе Кремля, самопровозглашенные руководители так называемых "ДНР" - "ЛНР" поддержали инициативу Кремля. И отметили, что нужно еще дополнительно обсудить этот вопрос с представителями украинской стороны.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президент РФ имеет влияние на руководство провозглашенных республик Донбасса, поэтому, по его мнению, об обмене удастся договориться.

"Мы не имеем возможности каким-то образом давить на эти непризнанные "республики", мы не имеем возможности давать кому-то поручение там, потому что эти республики живут самостоятельной жизнью. Но президент никогда не скрывал, что у него есть возможность обращаться с призывами, возможность оказывать определенное влияние - не безграничнон, но определенное", - сказал Д.Песков. А после этого добавил, что своим разговором с главарями террористов Путин никоим бразом не нарушил принцип, согласно которому Россия не является участником конфликта на Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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