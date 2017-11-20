Переворот свідомості. Огляд подій за 13-19 листопада

ТЕРЕЗА МЕЙ

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей зробила лютий випад на адресу Росії ввечері 13 листопада. Британська прем'єрка звернулася особисто до Володимира Путіна, запропонувавши йому обрати інший шлях розвитку Росії, який не втручатиметься в політику західних країн.

Гучну заяву Тереза Мей зробила під час бенкету лорд-мера лондонського Сіті. Вона заявила, що Володимир Путін намагається використовувати інформацію в якості зброї, а після цього звинуватила лідера РФ в анексії Криму, розпалюванні конфлікту на сході України, порушенні повітряного простору європейських країн і кібершпіонажі – зокрема у втручанні в вибори в зарубіжних країнах і хакерських атаках на німецький бундестаг і міністерство оборони Данії.

Росія із відповіддю не забарилася. Міністерство закордонних справ Росії запропонувало Терезі Мей спробувати кримського вина. У відповідь на її фразу "Ми знаємо, що ви робите", МЗС РФ розмістило у своєму Twitter фотографію Терези Мей із келихом червоного вина.

"А ми також знаємо, що робите ви, люба Терезо. Ми сподіваємося, що одного дня ви спробуєте кримське червоне вино "Массандра," – сказано в описанні фото.

Велика Британія також не стала мовчати. У відповідь на спіч Москви голова Національного центру кібербезпеки Великобританії Кірен Мартін звинуватив Кремль у хакерських атаках на британську енергетичну мережу, телекомунікації та засоби масової інформації.

ОБМІН

Обмін полоненими на Донбасі не проводився вже більше року. Українська сторона неодноразово висловлювала готовність передати бойовикам для обміну заручниками понад 300 осіб, але представники "ДНР" - "ЛНР" зривали обмін, пред'являючи необґрунтовані вимоги. Наприклад, звільнення 42 осіб, які не мають жодного відношення до подій на Донбасі. Також у списку представників ОРДЛО якимось чином опинилися ті, хто скоїв тяжкі злочини проти України – зокрема, вбивства.

Втім, у середу, 15 листопада, в питанні обміну бранцями несподівано намітився прогрес. Представник України в Мінській контактній групі з врегулювання на Донбасі Віктор Медведчук, який за сумісництвом є кумом Володимира Путіна, звернувся до президента РФ з проханням посприяти в питанні обміну заручниками. Медведчук казав, що Україна готова звільнити 306 осіб, а представники так званих "ДНР" - "ЛНР" – 74 людини. Путін пообіцяв "особисто обговорити дане питання з керівниками невизнаних республік".

Після цього Кремль повідомив про телефонну розмову президента Росії з ватажками "ЛДНР". Як повідомили у прес-службі Кремля, самопроголошені керівники так званих "ДНР" - "ЛНР" підтримали ініціативу Кремля. І зазначили, що потрібно ще додатково обговорити це питання з представниками української сторони.

За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, президент РФ має вплив на керівництво проголошених республік Донбасу, тому, на його думку, про обмін вдасться домовитися.

"Ми не маємо можливості якимось чином тиснути на ці невизнані "республіки", ми не маємо можливості давати комусь доручення там, тому що ці республіки живуть самостійним життям. Але президент ніколи не приховував, що у нього є можливість звертатися із закликами, можливість чинити певний вплив – не безмежний, але певний", - сказав Д.Пєсков. А після цього додав, що своєю розмовою з ватажками терористів Путін жодним чином не порушив принцип, згідно з яким Росія не є учасником конфлікту на Україні.