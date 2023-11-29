Переселенцы в Тернополе получили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Столара
Киев • УНН
Фонд Вадима Столара предоставил продуктовые наборы для поддержки внутренне перемещенных лиц в Тернополе в рамках своих постоянных гуманитарных миссий по всей стране. Фонд планирует свои миссии на основе анализа и запросов от тех, кто был вынужден покинуть свои дома в результате продолжающейся российской агрессии.
Волонтеры Фонда Вадима Столара осуществили гуманитарную миссию в Тернополь, где находится много вынужденно перемещенных лиц. Чтобы поддержать пострадавших от войны украинцев, представители Фонда привезли продуктовые наборы, сообщается на сайте благотворительной организации, передает УНН.
"Из-за российской агрессии сегодня в Украине около 5 млн вынужденных переселенцев. Война лишила этих людей домов, у многих забрала родных и близких. Мы стараемся поддержать их, и будем продолжать гуманитарные миссии по всей Украине", - рассказал основатель Фонда Вадим Столар.
С начала масштабной агрессии Фонд уже осуществлял гуманитарные миссии в разные регионы Украины, а именно в Сумы, Харьков, Херсон, Николаев, горячие точки Донбасса и места проживания вынужденно перемещенных лиц на западе Украины.
"Каждая наша миссия планируется на основе анализа информации о вынужденно перемещенных лицах и полученных запросов в соцсетях, а также по электронной почте Фонда. Наши волонтеры внимательно изучают эту информацию, с ее учетом планируют следующие поездки, выбирают места назначения, закупают и фасуют необходимые продукты", - отметила Наталья Приходько, волонтер Фонда Вадима Столара.
Переселенцы в Тернополе получили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Столара
Фонд Вадима Столара предоставил продуктовые наборы для поддержки внутренне перемещенных лиц в Тернополе в рамках своих постоянных гуманитарных миссий по всей стране. Фонд планирует свои миссии на основе анализа и запросов от тех, кто был вынужден покинуть свои дома в результате продолжающейся российской агрессии.
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