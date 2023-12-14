Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся 18 декабря - СМИ

Суд над Гиркиным: экс-сотрудник фсб не признаёт своей вины в "экстремизме"

Игорь "Стрелков" Гиркин, экс-офицер фсб и бывший министр "ДНР", признал себя невиновным в экстремизме в московском суде; процесс закрыт для общественности. Его кандидатура на пост президента может быть заблокирована, если он будет осужден до выборов 2024 года.