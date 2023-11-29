Пентагон пытается профинансировать увеличение войск на Ближнем Востоке, но сталкивается с проблемами - POLITICO

Дополнительная военная поддержка США для предотвращения расширения войны на Ближнем Востоке, финансируется временной мерой, которая замораживает расходы на уровне предыдущего года. Поскольку перемещение войск на Ближний Восток не было запланировано, Пентагону пришлось изъять деньги из существующих счетов обслуживания, в частности финансирование обучения и операций, что может привести к откладыванию запланированных на год мероприятий. Об этом пишет издание Politico, передает УНН.

Детали

После внезапных террористических атак на Израиль 7 октября, министерство обороны США приняло решение отправить на Ближний Восток дополнительную авианосную ударную группу, средства противовоздушной обороны, истребители и сотни военных, чтобы предотвратить перерастание конфликта в региональную войну. Наращивание военных сил на Ближнем Востоке заставило военные власти и Центральное командование США скорректировать требования к текущим и будущим операциям. В частности, изъять деньги с существующих счетов операций и технического обслуживания. Это также означает уменьшение средств на обучение, которые были запланированы военными на год.

Последние события изменили некоторые оперативные предположения, которые использовались при разработке президентского бюджетного запроса на 2024 финансовый год. В частности, ни запрос на базовый бюджет на 2024 финансовый год, ни дополнительный запрос не включали финансирование операций США, связанных с Израилем. (...) Мы достаем его из тайника - сказал представитель Министерства обороны Крис Шервуд.

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Президент Джо Байден подписал в ноябре временную меру, чтобы удержать правительство в рабочем состоянии, пока законодатели не смогут согласовать бюджет на весь год.

По состоянию на вторник Министерство обороны заявило, что всё ещё работает над обнародованием оценки общей стоимости поддержки Израиля США, - это бремя теперь тяжелое, поскольку Пентагон поддерживает Украину и Израиль одновременно.

По словам заместителя министра обороны Кэтлин Хикс, последствия удержания Пентагона в режиме временной остановки фактически означают, что департамент сократит расходы на 35 миллиардов долларов.

Правда заключается в том. том, что доверие - это улица с двусторонним движением, и мы действительно вынуждены поверить в то, что наши партнеры в Конгрессе могут сделать то, что они должны сделать для нас, чтобы достичь этих целей - объясняет чиновница.

Напомним

На следующей неделе Сенат США планирует рассмотреть законопроекты о помощи Израилю и Украине, причем лидер большинства Шумер настаивает на двухпартийной поддержке, несмотря на разногласия по финансированию безопасности южной границы США.