Пентагон подтвердил массовое заболевание на эсминце в Карибском море

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 1196 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 46914 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 90241 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103717 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129766 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129845 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 174017 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122090 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158935 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104964 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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Актуальное
Пентагон подтвердил массовое заболевание на эсминце в Карибском море

Пентагон подтвердил массовое заболевание на эсминце в Карибском море

Киев  •  УНН

 • 11086 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Министерство обороны США подтвердило, что на эсминце ВМС в Карибском море обнаружен очаг распространения коронавирусной инфекции, а один из моряков эвакуирован и находится под наблюдением врачей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

На пресс-брифинге в Пентагоне официально подтверждена информация о вспышке инфекции на эсминце класса Kidd. Как отмечает “Голос Америки”, первым об очаге инфекции сообщило агентство Reuters. Оно же со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило о заражении более 10 моряков.

Экипаж эсминца выполнял задачи по противодействию наркотрафику в Карибском море.

Телеканал CNN сообщил 23 апреля, что на 26 кораблях Военно-морских сил США выявлены случаи заражения моряков. Все эти корабли находятся в портах или на ремонте.

Министерство обороны США не называет точного числа случаев инфицирования и названия кораблей, на которых зарегистрированы случаи заболевания. Всего, по данным CNN, коронавирус обнаружен у 3 тысяч 578 американских военнослужащих. Двое из них умерли. Еще 840 случаев приходится на авианосец “Теодор Рузвельт”, где умер один моряк.

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