Пентагон подтвердил массовое заболевание на эсминце в Карибском море

На пресс-брифинге в Пентагоне официально подтверждена информация о вспышке инфекции на эсминце класса Kidd. Как отмечает “Голос Америки”, первым об очаге инфекции сообщило агентство Reuters. Оно же со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило о заражении более 10 моряков.

Экипаж эсминца выполнял задачи по противодействию наркотрафику в Карибском море.

Телеканал CNN сообщил 23 апреля, что на 26 кораблях Военно-морских сил США выявлены случаи заражения моряков. Все эти корабли находятся в портах или на ремонте.

Министерство обороны США не называет точного числа случаев инфицирования и названия кораблей, на которых зарегистрированы случаи заболевания. Всего, по данным CNN, коронавирус обнаружен у 3 тысяч 578 американских военнослужащих. Двое из них умерли. Еще 840 случаев приходится на авианосец “Теодор Рузвельт”, где умер один моряк.