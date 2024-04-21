Пассажиров эвакуировали из аэропорта Кишинева из-за угрозы взрыва

Из здания Кишиневского аэропорта 21 апреля эвакуировали пассажиров и персонал из-за угрозы взрыва. Об этом пишет Newsmaker, передает УНН.

Детали

Информацию про инцидент подтвердила изданию пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки.

В аэропорту Кишинева объявлена тревога. Все специализированные службы МВД проводят проверки на месте. Пассажиров и сотрудников аэропорта эвакуировали из здания - сказала Новицки.

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Накануне вечером из Кишиневского аэропорта также эвакуировали всех пассажиров и сотрудников аэропорта из-за угрозы взрыва, поскольку поступило сообщение о заложенных бомбах в аэропорту и в одном из самолетов. Тревога оказалась ложной.

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