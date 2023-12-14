Пашинян допустил подписание мира с Азербайджаном в ближайшем будущем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку в ближайшее время является очень реалистичным, передает NEWS.am, пишет УНН.

Детали

На министерской встрече Пашинян заявил, что если Азербайджан не откажется от уже достигнутых договоренностей, то подписание мирного договора в будущем станет очень реалистичным.

"Со своей стороны, я хочу подчеркнуть, что Армения подтверждает свою приверженность этим договоренностям. Единственный вопрос, который возникает, заключается в том, когда в ближайшее время будет подписан мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Есть несколько подходов к ответу на этот вопрос. Можно сосредоточиться на фактах, которые указывают на то, что вероятность такого события невелика, и можно сосредоточиться на фактах, которые могут дать более позитивное представление о том, что вероятность такого развития событий высока", - добавил Пашинян.

Также он отметил, что вчера состоялся обмен пленными между Арменией и Азербайджаном.

"Я хотел бы считать вчерашнее событие нулевой точкой, после которой мы сможем по крайней мере приложить усилия, чтобы все последующие новости больше свидетельствовали об увеличении вероятности подписания мирного соглашения, а не наоборот", - подчеркнул премьер-министр Армении.

Напомним

13 декабря Армения и Азербайджан провели обмен военнопленных. Из плена освободили 32 армян и двух азербайджанцев.